Воронежец разрушил могилы родителей из-за старой обиды

В Воронежской области передано в суд дело против 34-летнего Николая Б. Его обвиняют в надругательстве над местами захоронения, сообщили в прокуратуре региона.

В начале апреля Николай весь день пил, а к вечеру пришел на сельское кладбище, где похоронены его родители. Ударом ноги мужчина свалил памятник на могиле отца, отчего обелиск раскололся, а затем сломал крест на могиле матери.

Найти вандала полицейским не составило труда. Протрезвев, селянин признал свою вину и рассказал, что надругался над могилами, желая отомстить за старые обиды. Психиатрическая экспертиза признала Николая вменяемым.

- Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения. Максимальное наказание за вандализм на кладбище - год исправительных работ, - рассказали в прокуратуре.