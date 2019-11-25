В Биробиджане число заразившихся кишечной инфекцией увеличилось до 52

Увеличилось число учеников биробиджанского лицея номер 23, у которых выявлены признаки кишечной инфекции. Как сообщили в мэрии города, в субботу на занятия в школу не пришли уже 52 ребенка. При этом официально диагноз подтвердился пока только у 10 пациентов.

Напомним, ранее стало известно о 30 обратившихся за медицинской помощью. Большая часть из них - ученики начальных классов. У всех ребят одинаковые симптомы, среди которых повышенная температура. Проверку ситуации начали прокуратура Еврейской автономной области и областной Роспотребнадзор. Учителя лицея стали обзванивать родителей детей, которые не пришли на уроки.

После увеличения числа заболевших занятия в школе было решено перевести в дистанционный режим.

- Временное приостановление учебного процесса в лицее позволит локализовать очаг заболевания и поможет предупредить распространение инфекционной болезни среди детей на срок инкубационного периода, - пояснил мэр Биробиджана Александр Головатый.

Отмечается, что пока дети будут учиться на дому, в здании учебного заведения проведут дезинфекцию.