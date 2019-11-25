В Приамурье 400 человек получили травмы из-за гололеда

В ночь с пятницы на субботу в южных и центральных районах Амурской области прошел дождь, который через несколько часов превратил в ледяные катки дороги, тротуары и дворы.

- За три дня в Благовещенске значительно выросло число граждан, получивших травмы при падении. С 22 по 24 ноября за помощью к специалистам травпункта обратилось 402 человека, из которых сорок пять - дети. Большинство из них получили ушибы, растяжения, переломы при падениях на скользких участках тротуаров, - рассказали "РГ" в региональном минздраве.

Чаще всего люди ломают лучевые кости, ребра, также травматологи фиксируют у пострадавших растяжения и вывихи.

На помощь коммунальщикам в очистке улиц пришли курсанты ДВОКУ. Более сотни будущих офицеров чистят городские тротуары и перекрестки, посыпают их песком и солью.

Кстати

Из-за резких перепадов температур гололедица пришла и в другие дальневосточные регионы. Так, например, в Хабаровском крае за 24 ноября в травмпункты обратились 38 человек, примерно половина из которых получили травмы, поскользнувшись на льду.