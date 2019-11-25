В Приморье наказали работников школы, где ребенок чистил снег на козырьке

Понесли наказание виновные работники средней школы в городе Уссурийске, в которой ребенок лопатой очищал козырек на входе в здание от снега, сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного при губернаторе Приморского края по правам ребенка Ирину Медведеву.

Ранее в Сети появились кадры, на которых ребенок без верхней одежды счищал снег с козырька над входом в школу №31. Видно, что мальчик был без верхней одежды, а изнутри его кто-то страхует от падения.

Полиция и прокуратура начали проверку. Но по словам Ирины Медведевой, работы были прекращены сразу же как только заместитель по административно-хозяйственной части все это заметил.

К виновным были применены дисциплинарные взыскания еще до публикации видео и проверки полиции.

Сотрудница, родственником который является чистивший козырек подросток, уволилась из учебного заведения по собственному желанию.