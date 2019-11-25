Модернизированный ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году

Первый модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М передадут министерству обороны России в 2021 году. На предприятии уже начали работы над Ту-160М.

Об этом "Интерфаксу" сообщил генеральный директор "Туполева" Александр Конюхов. Он добавил, что поставка запланирована на конец 2021 года.

Как отмечают специалисты, по внешним характеристикам новый самолет будет таким же как и Ту-160. А вот его боевые возможности значительно улучшатся, в том числе и за счет расширения спектра вооружения. Получит ракетоносец и новую серию двигателей НК-32. Они дадут возможность увеличить дальность полета стратегического ракетоносца-бомбардировщика на одну тысячу километров.

"РГ" уже писала о том, что первый стратегический ракетоносец, построенный с нуля по модернизированному проекту Ту-160М, передадут на испытания в конце следующего года. Предполагается, что будут построены десять Ту-160М.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла. За особую грацию его и прозвали "Белым лебедем". Самолет предназначен для поражения объектов в глубоком тылу противника.