На Вятке бывший полицейский с друзьями поставил на поток автоподставы

В Кировской области в суд ушло дело в отношении бывшего заместителя начальника полиции МО МВД "Мурашинский", который вместе с восемью подельниками инсценировал 50 несуществующих ДТП, сообщило в понедельник СУ СКР по региону.

По данным следствия, зарегистрировав аварии в ГИБДД, они подавали в страховые организации и суд документы о возмещении ущерба по договорам ОСАГО. Общая сумма похищенного таким путем у восьми страховых фирм составила более 14 миллионов рублей.

По данному факту СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по статье 159.5 УК РФ "Мошенничество в сфере страхования". Как выяснилось в ходе следствия, все цепочки, начиная с инсценировки ДТП и заканчивая получением денег, тщательно планировались, каждый в группировке занимался своим "направлением", все действовали согласованно. Чем и объяснялось такое большое количество подлогов в течение длительного времени, пока на след группировки не вышли сотрудники УМВД России по Кировской области. По их материалам и было возбуждено уголовное дело.

Сейчас оно с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.