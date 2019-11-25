Нижегородская прокуратура начала проверку после массового отравления

Прокуратура Нижегородской области начала проверку соблюдения законодательства по факту отравления школьников в Вадском районе. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

Как сообщала "РГ", из Вадской школы ранее госпитализировали 45 человек с признаками отравления. Возможной причиной отравления могла быть утечка газа из ближайшей газораспределительной станции, но представители "Газпром трансгаз Нижний Новгород" опровергли эту информацию.

Глава администрации Вадского муниципального района Иван Ураев сообщил ТАСС, что проверка не показала утечки газа из газовой котельной, отапливающей школу. По его словам, также не подтверждается информация о том, что все отравившиеся дети находились на третьем этаже школы.