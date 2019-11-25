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25.11.2019 11:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ижевске четыре квартиры полгода прожили без газа из-за соседа

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)
Фото: пресс-служба УФССП по Удмуртии Фото: пресс-служба УФССП по Удмуртии
Фото: пресс-служба УФССП по Удмуртии

В Ижевске четыре квартиры в одном из домов по улице Ленина почти полгода жили без газа из-за нерадивого соседа. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии.

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В мае этого года при проверке газового оборудования в многоэтажке специалисты обнаружили негерметичность системы и отключили от газа весь стояк, на который приходится пять квартир. В одной из этих квартир газовая плита была в аварийном состоянии, но ее житель попросил газовиков покинуть квартиру.

После этого в подъезде провели контрольную проверку воздуха. Она показала, что стояк негерметичен. С 30 мая от газа отключили все пять квартир.

С этого момента мужчина в квартиру газовиков не пускал, переговоры с жильцами и представителями управляющей компании вел через закрытую дверь.

В итоге УК подала на него в суд, который обязал мужчину предоставить доступ в квартиру сотрудникам газовой службы. В октябре этого года судебные приставы не раз приходили к мужчине, но дверь он так и не открывал.

Сегодня в присутствии судебных приставов, участкового, понятных сотрудники управляющей компании вскрыли дверь. После того, как газовики смогли попасть в квартиру, должника отключили индивидуально. Во все остальных квартирах газ появился.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск
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