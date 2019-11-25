В Перми банда мошенников похитила продукты почти на 4 миллиона

Дзержинский районный суд города Перми признал виновными двух участников преступной группы в совершении серии преступлений, предусмотренных частью 4 статьи № 159 (мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере).

Как пояснили в прокуратуре Пермского края, следствием и судом было установлено, что злоумышленники приобрели поддельные документы на юридическое лицо, что позволило им вводить в заблуждение предпринимателей - заключать договоры поставки продовольственных товаров. Мошенники получали товар, распоряжались им по своему усмотрению, но при этом не производили оплату, предусмотренную заключенным договором.

За два года мошенникам удалось ввести в заблуждение четырех предпринимателей. Общая сумма причиненного ущерба составила более 3,9 миллиона рублей. Суд приговорил организатора к пяти годам и шести месяцам лишения свободы, а его соучастника к четырем годам лишения свободы.