В Перми проверят данные о выдаче пенсии купюрами "Банка приколов"

В Перми пенсионерка обратилась в полицию с жалобой на муниципальное предприятие, которое якобы выдало ей пенсию билетами "Банка приколов".

Как пояснили "РГ" в МВД России по Пермскому краю, предварительно установлено, что 22 ноября сотрудники пермского муниципального предприятия на дому выдали гражданке пенсию в размере 17 тысяч рублей. В ходе осмотра ее квартиры полицейские обнаружили банкноты "Банка приколов" на сумму 25 тысяч рублей.

В настоящий момент полицейские продолжают проводить проверку по заявлению гражданки. Выясняются все обстоятельства произошедшего. О начале собственной проверки в отношении муниципального предприятия, ответственного за выдачу пенсий, заявили и в администрации города Перми.