В Ульяновской области льдина с 50 рыбаками оторвалась от берега

На реке Большой Черемшан в Ульяновской области около 50 рыбаков попали в западню на льдине, которая оторвалась от берега.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ульяновской области, льдина оторвалась от берега в районе села Бирля Мелекесского района, ее отнесло на расстояние около 30 метров. На ней, по предварительным данным, находились около 50 человек.

Для их эвакуации привлечено 12 единиц спецтехники и 32 спасателя. Льдина не движется. По данным спасателей, пострадавших нет. В пресс-службе МЧС корреспонденту "РГ" уточнили, что на данный момент удалось эвакуировать 14 человек.

В ведомстве напомнили, что выходить на лед, можно, когда его толщина достигнет десяти сантиметров. При этом морозная погода должна сохраняться круглосуточно на протяжении не менее недели. Пока идет ледообразование, выходить на реки и пруды нельзя. Рыбаков призвали запастись терпением.