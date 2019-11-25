В Бийске без тепла остались более 200 многоквартирных домов

В Алтайском крае произошло очередное коммунальное ЧП. В Бийске из-за повреждения теплового оборудования без отопления и горячей воды остались около 6,3 тысячи жителей 218 многоквартирных домов, а также две школы, два детских сада и станция переливания крови.

Как сообщили в генерирующей компании, теплоснабжение было отключено в 11:50 по местному времени в связи с повреждением задвижки в тепловой камере. Энергетики обещают завершить ремонтные работы и возобновить подачу тепла к вечеру, примерно к 18 часам. За это время дома бийчан не должны промерзнуть, поскольку морозы отступили и на улице минус 10-13 градусов.

- Для устранения этого дефекта не потребуется привлечение спецтехники для земляных работ, так как задвижка находится в тепловой камере и для ее ремонта не нужно производить вскрытие грунта, - пояснили в администрации города Бийска. - В настоящее время оперативно-ремонтная бригада генерирующей компании проводит ремонт задвижки. В ближайшее время в дома вернут тепло.