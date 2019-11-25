Житель Приангарья арестован за попытку убить знакомую в лесу

Суд избрал меру пресечения для жителя Иркутской области, который обвиняется в попытке убить свою знакомую.

Напомним, 31-летний мужчина из города Железногорск-Илимский несколько дней назад вывез свою знакомую в лес против ее воли, где сначала избил, а потом несколько раз ударил ножом и оставил умирать.

Пострадавшая смогла добраться до трассы и попросить о помощи.

По данным Следственного комитета Иркутской области, преступление было совершено в районе 16 километра дороги сообщением Железногорск-Илимский - Шестаково. "Умысел обвиняемого не был доведен до конца, так как женщине своевременно оказали медпомощь", - говорится в сообщении ведомства.

После случившегося женщина рассказала, что обвиняемый угрожал и ее матери.

В отношении нападавшего возбуждено дело по ч.3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). "По решению Нижнеилимского районного суда он арестован на два месяца", - сообщил сегодня РИА Новости представитель регионального СК.