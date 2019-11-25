В Россию из Украины попытались провезти контрабандой 22 мартышки

В Ростовской области сотрудники таможни и МВД пресекли канал контрабанды редких животных в Россию. В легковом автомобиле, ехавшего вне пункта пропуска, обнаружены 22 обезьяны.

Зеленые мартышки, попадающие под действие международной конвенции CITES о торговле дикими видами флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения, были спрятаны в пластиковых контейнерах.

"Экзотический груз перемещался с территории Украины в Россию без каких-либо сопроводительных и разрешительных документов", - говорится в сообщении пресс-службы Южного таможенного управления.

Все обезьяны переданы в зоопарк Краснодара, где животные находятся под ветеринарным надзором. По факту контрабанды проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.