Тюменец накопил пять миллиардов рублей долга

Житель Тюменской области умудрился накопить многомиллиардный долг и пытается сейчас объявить себя банкротом.

Эту информацию "РГ" подтвердили в пресс-службе регионального управления службы судебных приставов.

Примечательно, что задолжавший пять миллиардов рублей тюменец - физическое лицо. Причины такой гигантской заложенности не разглашаются. Дело о его банкротстве будет рассматривать арбитраж.

Что же до самого маленького долга, то он в регионе равен двум копейкам. Конечно, никаких санкций должнику за это не грозит: такие крошечные задолженности образуются, как правило, по линии налоговой инспекции.