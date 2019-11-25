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25.11.2019 10:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сургуте загорелся жилой дом, один человек погиб

Текст: Екатерина Призова

Утром в понедельник в Сургуте загорелся жилой двухэтажный деревянный дом в поселке Дорожный. По данным МЧС, есть жертвы.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 09.42 по местному времени. Из здания эвакуировали 12 человек (по информации главы города, в доме 28 квартир, в которых зарегистрированы 46 человек).

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Для погорельцев к месту ЧП подогнали автобус. "Готовы к временному размещению школа № 22 и гостиница "Обь". Все дополнительные меры поддержки и положенные выплаты также обеспечим", - сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" мэр Сургута Вадим Шувалов.

В пресс-службе МЧС агентству РИА Новости уточнили, что семь человек пострадали в результате происшествия (надышались угарным газом), один из жителей дома погиб.

Площадь пожара составила 300 квадратных метров. В горадминистрации в связи со случившимся сейчас заседает комиссия по чрезвычайным ситуациям. Причины возгорания уточняются.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО
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