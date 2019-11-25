Новости

Суд признал законным решение арестовать более 75 млн рублей на счетах ФБК 20:08
Американец несколько лет прятался в землянке, чтобы не платить налоги 20:03
Генштаб Украины назвал маловероятной военную агрессию со стороны России 19:50
На греческие острова за неделю перебрались почти три тысячи беженцев 19:17
Объявлены претенденты на звание лучшего автомобиля Европы 19:15
Медведев заявил о проблеме "фейковых новостей" 19:05
Путин высоко оценил миссию фестиваля "Москва встречает друзей" 19:05
Клуб Овечкина намерен в следующем сезоне провести матч НХЛ в России 19:03
Мать брошенного в Подмосковье младенца пришла в полицию 19:02
Стали известны подробности ограбления сокровищницы "Зеленые своды" 18:51
Mercedes-Benz готовит к показу кроссовер GLA нового поколения 18:45
Российские фигуристы вернулись из Японии без коньков и костюмов 18:41
Медведев поддержал подход Минфина к инвестированию средств ФНБ 18:37
В Пскове за нападение на врача задержали отца погибшего ребенка 18:35
Путин приедет в Китай в следующем году 18:34
Онлайн-кинотеатр ivi покажет сериал "Поток" 18:29
В Москве школьница провалилась под пол на уроке 18:15
Названы российские села с самыми веселыми названиями 18:04
"Малыш на драйве" может сыграть в экранизации игры Uncharted 18:00
Лукашенко назвал причину отсутствия оппозиции в новом парламенте 18:00
Наши соотечественники обсудят в Лондоне вопросы взаимодействия с Россией 17:58
Вышел русский трейлер многосерийной киберпанк-аунтиутопии "Поток" 17:51
Кому в Сочи работодатели готовы платить до 400 тысяч рублей 17:48
Лукашенко считает Беларусь ответственной за Калининградскую область 17:30
В псковской детской больнице напали с ножом на врача 17:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет российский рынок бензина в 2020 году
Что ждет российский рынок бензина в 2020 году
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
В "РГ" расскажут о причинах и последствиях погодных катаклизмов
В "РГ" расскажут о причинах и последствиях погодных катаклизмов
25.11.2019 18:41
Рубрика: Спорт

Российские фигуристы вернулись из Японии без коньков и костюмов

Текст: Максим Домчев
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Вернувшиеся в Россию участники последнего этапа серии Гран-при, который проходил в Японии, по прилету не получили свои коньки и костюмы, которые были в багаже спортсменов.

Российские фигуристы в понедельник вылетели на родину из Саппоро. Из-за отсутствия прямых рейсов они вынуждены были сделать пересадку в Токио. Как сообщает ТАСС, японская авиакомпания, совершавшая рейс, не успела вовремя доставить багаж, и в итоге в Москву российская делегация отправилась без него.

Фото: AP
Косторная снова обыграла олимпийскую чемпионку Загитову

Сообщается, что для доставки вещей спортсменов авиакомпании потребуется примерно один-два дня. В багаже у спортсменов были коньки, костюмы для выступлений, а также личные вещи.

Впереди у многих из наших фигуристов участие в финале Гран-при, который состоится в Турине. В нем примут участие одиночиницы Алина Загитова, Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. У мужчин в финал вышли Александр Самарин и Дмитрий Алиев. В турнире спортивных пар выступят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. В танцах на льду Россия будет представлена двумя дуэтами - Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Спорт Фигурное катание
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Москва удовлетворена решением арбитража по "керченскому инциденту"
Медведев и его финский коллега рассказали о перспективе отмены санкций
В Кремле рассказали про подготовку саммита "нормандской четверки"
В ГД скептически оценили ответ "Нафтогаза" на предложения "Газпрома"
Ушла из жизни легендарная разведчица Гоар Вартанян