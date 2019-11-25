Российские фигуристы вернулись из Японии без коньков и костюмов

Вернувшиеся в Россию участники последнего этапа серии Гран-при, который проходил в Японии, по прилету не получили свои коньки и костюмы, которые были в багаже спортсменов.

Российские фигуристы в понедельник вылетели на родину из Саппоро. Из-за отсутствия прямых рейсов они вынуждены были сделать пересадку в Токио. Как сообщает ТАСС, японская авиакомпания, совершавшая рейс, не успела вовремя доставить багаж, и в итоге в Москву российская делегация отправилась без него.

Сообщается, что для доставки вещей спортсменов авиакомпании потребуется примерно один-два дня. В багаже у спортсменов были коньки, костюмы для выступлений, а также личные вещи.

Впереди у многих из наших фигуристов участие в финале Гран-при, который состоится в Турине. В нем примут участие одиночиницы Алина Загитова, Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. У мужчин в финал вышли Александр Самарин и Дмитрий Алиев. В турнире спортивных пар выступят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. В танцах на льду Россия будет представлена двумя дуэтами - Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.