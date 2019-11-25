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25.11.2019 00:31
Рубрика: Власть

Российские специалисты проинспектируют военные объекты в Португалии

Группа российских инспекторов проверит военные объекты в одном из районов на территории Португалии в период с 25 по 29 ноября в рамках Венского документа об укреплении доверия и безопасности.

Фото: AP Photo/Baderkhan Ahmad
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Об этом сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда", ссылаясь на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова. По его словам, площадь инспектируемого района составит около 16 тысяч квадратных километров. Здесь российские специалисты посетят учебные центры и полигоны, а также получат информацию о расположенных в данном районе формированиях и воинских частях.

Напомним, Венский документ 2011 года предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах. Страны ОБСЕ также сообщают об определенных видах военной деятельности, приглашают наблюдателей и проводят инспекции.

Власть Безопасность Армия В мире Европа Португалия
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