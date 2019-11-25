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25.11.2019 11:29
Рубрика: В мире

Служба береговой охраны Кореи спасла двух российских моряков

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

В Желтом море недалеко от западного побережья Южной Кореи потерпело крушение небольшое судно. Из пяти членов экипажа Служба береговой охраны Республики Корея (СБО РК) смогла спасти пока трех человек, из которых двое - россияне.

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Как сообщили в Управлении СБО РК по Кунсану, вчера ночью они получили сообщение от местных властей, что вышедшее в воскресенье, 24 января, в 5 часов 30 минут утра на обслуживание плантаций морских водорослей небольшое судно вечером не вернулось в порт. На борту судна находились пять членов экипажа - двое россиян и трое граждан Южной Кореи.

Служба береговой охраны развернула поисковые работы в Желтом море, в районе западного побережья Южной Кореи. В результате сегодня в 7 часов 57 минут утра примерно в 7,5 км к юго-западу от острова Пиан, который территориально входит в волость Окто уезда Кунсан, было обнаружено то самое судно. Оно было перевернуто вверх дном и дрейфовало таким образом. На выступающей на водой части сидели три человека - 70-летний южнокореец и два россиянина, одному из которых 27, а другому - 39 лет.

Кореец находился без сознания, состояние его было оценено как критическое. Несмотря на все усилия медиков он в итоге скончался. Двое россиян же были доставлены на вертолеты в медицинскую клинику города Иксан, где сейчас проходят лечение. Их жизнь вне опасности.

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Судьба остальных двух членов экипажа - 49-летнего корейца по фамилии Син и 52-летнего Сона - пока неясна, они числятся пропавшими без вести. СБО РК задействовала четыре корабля, два вертолета и привлекла к поискам несколько рыболовецких судов, но пока не смогла найти оставшихся двух членов экипажа. Работу сильно осложняет мощный ветер и большие волны. Премьер-министр РК Ли Нак Ен дал указание привлечь все необходимые для поисков самолеты, корабли и суда - как гражданские, так и из состава минобороны Кореи.

Напомним, что за последние недели у берегов Южной Кореи одно за другим произошли несколько происшествий на морском транспорте, жертвами которых стало значительное число моряков. В ряде районов до сих продолжаются поисковые работы.

В мире Восточная Азия Южная Корея
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