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25.11.2019 22:04
Рубрика: В мире

Сотня зрителей подралась в кинотеатре в Англии на показе криминальной ленты

Текст: Андрей Васильев

Около ста человек, в основном подростки, подрались в кинотеатре Star City британского Бирмингема во время показа фильма "Синяя история". Фильм рассказывает о двух чернокожих друзьях из разных южных лондонских районов, которые сражаются в уличных войнах на стороне противоборствующих банд. Ленте присвоен рейтинг 15 за насилие, секс и злоупотребление в ленте наркотиками.

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BBC Films, которая разработала и софинансировала фильм, заявила, что это "выдающаяся дебютная работа, получившая признание критиков и убедительно изображающая бесполезность бандитского насилия". Дистрибьютор Paramount Pictures сказал, что он был "опечален" событиями в Star City, но сказал, что у фильма была "невероятно положительная реакция и фантастические отзывы".

Инцидент произошел в бедном квартале города, где проживают иммигранты. Как сообщает Independent, драка началась после того, как несколько девочек напали на другую девочку, не поделив место в очереди. В ход пошли ножи и даже мачете. Самой юной участнице драки было 11 лет.

Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
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Шесть подростков, в том числе 13-летняя девочка, были арестованы по обвинению в нанесении ножевых ранений нескольким полицейским, которые прибыли в кинотеатр, чтобы прекратить столкновение. Семеро стражей порядка получили касательные ножевые ранения лица.

Как отмечают очевидцы, в драке принимали участие не более 10 процентов коренных британцев. Остальные были выходцами из арабских и африканских стран, некоторые были одеты в бурки и хиджабы.

Стало известно, что две британские сети кинотеатров уже сняли ленту с показа. Vue запретил показ фильма на своих 91 британских и ирландских площадках, а Showcase также снял фильм с проката. Этот шаг вызвал негативную реакцию в соцсетях: некоторые объявили запрет "расистским" .

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