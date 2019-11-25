Стали известны лауреаты премии правительства в области качества

В 2019 году обладателями премий правительства в области качества стали 12 российских организаций. Постановление подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым. Предприятия отмечены за достижение высоких результатов в области качества продукции и услуг и внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества.

Лауреатами в этом году ПАО "КАМАЗ", ООО "Газпром ПХГ", Выксунский металлургический завод, авиакомпания "Сибирь", Тольяттинский государственный университет, Зеленодольский завод имени А.М.Горького, Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний в Кемерово, саратовская "Группа компаний "Рубеж", Сакский военный клинический санаторий им. Н.И.Пирогова, центр подготовки кадров "Татнефть" в Альметьевске, "Тепличный комплекс ЮгАгроХолдинг" в столице Чечни и Димитровградский вентильный завод.