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Видео: Гарик Харламов в новом клипе Глюкозы

Новости
    25.11.2019, 11:57
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Глюк’oZа Фото: youtube.com/ Глюк’oZа
Фото: youtube.com/ Глюк’oZа

Актер, комик, шоумен Гарик "Бульдог" Харламов, супруг многострадальной актрисы Кристины Асмус, показал одну из граней своего широкого таланта, поплясав в новом музыкальном видео певицы и актрисы Глюкозы.

Клип на трек "Танцевач" размещен на YouTube-канале артистки.

В комментарии к нему отмечено, что "один из самых известных юмористов и шоуменов Гарик Харламов как никто другой олицетворяет все то, о чем поется в песне".

"Вышел на дискач

Парень-танцевач.

Просто захлебнуться,

Фото: youtube.com/ Super Жorik
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Руки-ноги гнутся.

Крутятся на палке

Девчонки-целовалки", - говорится там (простите).

Поясняется, что "Танцевач" - произведение "про свободного и раскованного "танцующего человека". Это точно не танцор, а именно "танцевач".

"У меня не было сомнений: только Гарик может по-настоящему и ярко сыграть эту роль!" - делится Глюк'oza.

Добавившая, что ее новый трек "очень зажигательный, веселый и танцевальный". И ей хочется, "чтобы люди сбросили макси и под песню "Танцевач" выходили на дискач!".

После чего она выразила надежду, что данный трек "по праву может стать одним из самых танцевальных и любимых у слушателей этого сезона!".

С чем аудитория, похоже, не готова согласиться - судя по практически равному количеству отметок "нравится" и "не нравится".

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