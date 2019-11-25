Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 21 ноября 2019 года № 81-ЗАО "Об окружном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят Законодательным Собранием Ямало-Ненецкого автономного округа 21 ноября 2019 года

Статья 1. Основные характеристики окружного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики окружного бюджета на 2020 год:

1) общий объем доходов окружного бюджета в сумме 244 522 484 тыс. рублей;

2) общий объем расходов окружного бюджета в сумме 244 522 484 тыс. рублей;

3) дефицит окружного бюджета в сумме 0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики окружного бюджета на 2021 год и на 2022 год:

1) общий объем доходов окружного бюджета на 2021 год в сумме 245 081 919 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 246 027 032 тыс. рублей;

2) общий объем расходов окружного бюджета на 2021 год в сумме 245 081 919 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 16 658 071 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 246 027 032 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 22 025 494 тыс. рублей;

3) дефицит окружного бюджета на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы окружного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить доходы окружного бюджета на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить доходы окружного бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между окружным бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа и бюджетами муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между окружным бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа и бюджетами муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе (далее - автономный округ) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

2. В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 15 Закона автономного округа от 18 декабря 2009 года № 104-ЗАО "О межбюджетных отношениях в Ямало-Ненецком автономном округе" утвердить дифференцированные нормативы отчислений доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджеты муниципальных образований в автономном округе, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Главные администраторы доходов окружного бюджета и главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита окружного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов окружного бюджета - органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов автономного округа, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов окружного бюджета согласно приложению 5 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов окружного бюджета - органов государственной власти Российской Федерации согласно приложению 6 к настоящему Закону в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита окружного бюджета, закрепляемые за ними коды классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 5. Источники внутреннего финансирования дефицита окружного бюджета

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита окружного бюджета на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему Закону.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита окружного бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

3. Утвердить объем резервного фонда автономного округа на 2020 год в сумме 3 000 000 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3 000 000 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3 000 000 тыс. рублей.

Статья 6. Государственные внутренние заимствования автономного округа, государственный внутренний долг автономного округа и предоставление государственных гарантий автономного округа

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований автономного округа в валюте Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

2. Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга автономного округа на 01 января 2021 года в сумме 10 006 180 тыс. рублей, в том числе верхний предел по государственным гарантиям автономного округа в валюте Российской Федерации в сумме 3 038 127 тыс. рублей, верхний предел государственного внутреннего долга автономного округа на 01 января 2022 года в сумме 3 968 030 тыс. рублей, в том числе верхний предел по государственным гарантиям автономного округа в валюте Российской Федерации в сумме 0 тыс. рублей, верхний предел государственного внутреннего долга автономного округа на 01 января 2023 года в сумме 1 000 047 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям автономного округа в валюте Российской Федерации в сумме 0 тыс. рублей.

3. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга автономного округа на 2020 год в сумме 1 213 842 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 650 092 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 370 761 тыс. рублей.

4. Утвердить Программу государственных гарантий автономного округа в валюте Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

Статья 7. Предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям в автономном округе

1. Установить, что в 2020 году бюджетные кредиты из окружного бюджета предоставляются муниципальным образованиям в автономном округе в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам внутреннего финансирования дефицита окружного бюджета на эти цели, в сумме до 2 400 000 тыс. рублей на срок до одного года (в пределах финансового года) для частичного покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, а также для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий.

Бюджетные кредиты муниципальным образованиям в автономном округе предоставляются без предоставления ими обеспечения исполнения своего обязательства по возврату указанного кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором (соглашением).

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами:

1) для частичного покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, - в размере 0,1 процента годовых;

2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, - в размере 0,01 процента годовых.

3. Бюджетные кредиты муниципальным образованиям в автономном округе предоставляются при соблюдении следующих условий:

1) отсутствие у муниципального образования в автономном округе просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед автономным округом;

2) соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации в части объема муниципального долга, общего объема дефицита бюджета муниципального образования в автономном округе (утвержденных муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о местном бюджете и сложившихся по данным годового отчета об исполнении местного бюджета за последний отчетный год);

3) наличие утвержденной муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о местном бюджете на текущий финансовый год программы муниципальных внутренних заимствований в соответствии со статьей 110.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

4) наличие обоснованных источников погашения бюджетного кредита, исходя из оценки ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования в автономном округе на период пользования бюджетным кредитом.

Статья 8. Урегулирование денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед автономным округом

1. Денежные обязательства (задолженность по денежным обязательствам) перед автономным округом могут быть урегулированы следующими способами:

1) реструктуризация денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) - основанное на соглашении изменение условий исполнения денежного обязательства (погашения задолженности по нему), связанное с изменением сроков (в том числе с предоставлением отсрочки или рассрочки) исполнения денежного обязательства (погашения задолженности по нему) на срок до трех лет;

2) новация денежного обязательства - основанное на соглашении прекращение первоначального обязательства с заменой его другим обязательством между теми же лицами, предусматривающим иной предмет или способ исполнения;

3) иные способы, предусмотренные бюджетным и (или) гражданским законодательством Российской Федерации.

2. Урегулирование денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед автономным округом по бюджетным кредитам, предоставленным юридическим лицам для обеспечения своевременности расчетов по завозу топливно-энергетических ресурсов и материальных ценностей для государственных нужд автономного округа, способом, установленным пунктом 1 части 1 настоящей статьи, осуществляется без увеличения процентной ставки за пользование денежными средствами с приостановкой начисления и взыскания неустойки (пени, штрафа) за несвоевременное исполнение денежных обязательств перед автономным округом и просрочку уплаты процентов за пользование ими до окончания срока действия соглашения о реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам).

3. Урегулирование денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед автономным округом способом, установленным пунктом 1 части 1 настоящей статьи, осуществляется в соответствии с правилами реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам), утвержденными постановлением Правительства автономного округа.

4. Урегулирование денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед автономным округом способами, установленными пунктами 2 и 3 части 1 настоящей статьи, осуществляется на основании распоряжения Правительства автономного округа.

Статья 9. Бюджетные ассигнования окружного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов окружного бюджета согласно приложению 12 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (государственным программам автономного округа и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов окружного бюджета согласно приложению 13 к настоящему Закону.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов окружного бюджета согласно приложению 14 к настоящему Закону.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по государственным программам автономного округа и непрограммным направлениям деятельности расходов окружного бюджета согласно приложению 15 к настоящему Закону.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам автономного округа и непрограммным направлениям деятельности) в структуре классификации расходов окружного бюджета согласно приложению 16 к настоящему Закону.

6. Утвердить в составе расходов окружного бюджета объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию перечня объектов Адресной инвестиционной программы автономного округа в форме бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности автономного округа и в форме субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, на 2020 год в сумме 36 346 763 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 35 653 774 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 34 846 859 тыс. рублей.

7. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств автономного округа, согласно приложению 17 к настоящему Закону.

8. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда автономного округа на 2020 год в сумме 4 045 955 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 4 540 304 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 5 761 005 тыс. рублей.

9. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в случае включения указанных расходов (мероприятий) в государственные программы автономного округа, а также в соответствии с иными постановлениями Правительства автономного округа.

Порядок предоставления субсидий в соответствии с абзацем первым настоящей части утверждается постановлениями Правительства автономного округа.

Субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям автономного округа на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в соответствии с установленными постановлениями Правительства автономного округа порядком определения объема и условиями их предоставления.

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, за счет предусмотренных настоящим Законом бюджетных ассигнований на предоставление в соответствии с решениями Губернатора автономного округа, Правительства автономного округа грантов в форме субсидий предоставляются в порядке, установленном Правительством автономного округа, если данный порядок не определен решениями, указанными в настоящем абзаце.

Статья 10. Порядок использования собственных финансовых средств окружного бюджета для дополнительного финансового обеспечения осуществления отдельных государственных полномочий Российской Федерации, переданных органам государственной власти автономного округа

Собственные финансовые средства окружного бюджета используются на дополнительное финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий Российской Федерации, переданных органам государственной власти автономного округа, в пределах объема бюджетных ассигнований, утвержденных на эти цели настоящим Законом.

Статья 11. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из окружного бюджета

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, согласно приложениям 18, 19, 20, 21, 21.1 и 23 к настоящему Закону.

2. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в автономном округе (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложениями 18, 19, 20, 21, 21.1 и 23 к настоящему Закону) осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

3. Установить в соответствии с абзацем первым пункта 2 статьи 137 Бюджетного кодекса Российской Федерации критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений, сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления указанных муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного значения на 2020 год в размере 2,57386, на 2021 год в размере 2,57386 и на 2022 год в размере 2,57386.

4. Установить в соответствии с абзацем первым пункта 2 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2020 год в размере 1,730, на 2021 год в размере 1,730 и на 2022 год в размере 1,730.

5. Утвердить Порядок формирования и предоставления единых субвенций местным бюджетам из окружного бюджета согласно приложению 21.2 к настоящему Закону.

6. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из окружного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, согласно приложению 22 к настоящему Закону.

7. Установить, что уплата платежей бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования автономного округа на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования осуществляется в соответствии с порядком, установленным Правительством автономного округа.

Статья 12. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности государственных органов автономного округа, иных государственных органов и государственных учреждений автономного округа

1. Органы государственной власти автономного округа, иные государственные органы автономного округа не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2020 году численности государственных гражданских служащих автономного округа, работников органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов автономного округа, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы автономного округа, штатной численности государственных учреждений автономного округа, за исключением случаев вступления в силу федеральных законов, предусматривающих осуществление органами государственной власти автономного округа переданных Российской Федерацией отдельных государственных полномочий за счет субвенций из федерального бюджета, а также случаев, предусмотренных правовыми актами Губернатора автономного округа.

2. Перераспределение бюджетных ассигнований по подстатьям "Заработная плата", "Начисления на выплаты по оплате труда", "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме", "Коммунальные услуги" и "Работы, услуги по содержанию имущества" (в части расходов на текущий ремонт зданий и сооружений) классификации операций публично-правовых образований на другие статьи и подстатьи ранее 01 декабря 2020 года не допускается, за исключением случаев перераспределения бюджетных ассигнований с подстатьи "Заработная плата" на подстатью "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" в части выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы.

Статья 13. Особенности исполнения окружного бюджета в 2020 году

1. В ходе исполнения окружного бюджета показатели сводной бюджетной росписи окружного бюджета могут быть изменены без внесения изменений в настоящий Закон по основаниям, предусмотренным бюджетным законодательством Российской Федерации.

2. В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи окружного бюджета является использование средств окружного бюджета, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований на:

1) мероприятия, связанные с разграничением отдельных государственных полномочий;

2) поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов;

3) финансовое обеспечение социальных выплат, предусмотренных нормативными правовыми актами автономного округа;

4) софинансирование государственных программ Российской Федерации;

5) финансовое обеспечение дополнительных расходов окружного бюджета в связи с вступлением в силу изменений в законодательство Российской Федерации о страховых взносах в государственные внебюджетные фонды, приводящих к изменению расходов окружного бюджета;

6) реализацию решений (распоряжений, постановлений) Губернатора автономного округа и Правительства автономного округа, в том числе по исполнению указов Президента Российской Федерации, а также связанных с введением в установленном порядке в эксплуатацию объектов государственной (муниципальной) собственности;

7) исполнение судебных актов, указанных в пункте 3 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Не использованные по состоянию на 01 января 2020 года межбюджетные трансферты, полученные из окружного бюджета бюджетами муниципальных образований в автономном округе в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход окружного бюджета:

в части межбюджетных трансфертов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита окружного бюджета, - в течение первых 15 рабочих дней 2020 года;

в части межбюджетных трансфертов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, - в течение первых 7 рабочих дней 2020 года.

4. Остатки субсидий, предоставленных в 2019 году государственным бюджетным и автономным учреждениям автономного округа на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшиеся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ), в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания указанными учреждениями, подлежат в установленном Правительством автономного округа порядке возврату в окружной бюджет.

5. Губернатор автономного округа вправе принимать решение о досрочном погашении в текущем финансовом году долговых обязательств автономного округа, не предусмотренных Программой государственных внутренних заимствований автономного округа в валюте Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, в объеме, превышающем общий объем бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита окружного бюджета, в пределах свободного остатка средств окружного бюджета, образовавшегося на едином счете бюджета на 01 января текущего финансового года и не являющегося источником финансирования дефицита окружного бюджета в текущем финансовом году.

6. Главный распорядитель средств окружного бюджета, осуществляющий расходы окружного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, принимает решение о передаче территориальному органу Федерального казначейства полномочий получателя средств окружного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в установленном Федеральным казначейством порядке при наличии такого условия в соглашении между федеральным органом государственной власти (федеральным государственным органом), которому как получателю средств федерального бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление межбюджетного трансферта, и Правительством автономного округа.

7. Субсидии некоммерческим организациям, созданным в форме фондов, за исключением субсидий, предоставляемых в целях компенсации недополученных доходов или возмещения расходов, а также взносы в уставные капиталы юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными унитарными предприятиями, подлежат перечислению на счет, открытый департаменту финансов автономного округа в подразделении Центрального банка Российской Федерации.

Операции по зачислению и списанию средств на счете, указанном в абзаце первом настоящей части, отражаются на лицевых счетах, открытых юридическим лицам в порядке, установленном департаментом финансов автономного округа.

Санкционирование операций по расходованию (использованию) средств, указанных в абзаце первом настоящей части, осуществляется в порядке, установленном Правительством автономного округа.

Статья 14. Предоставление средств окружного бюджета при выполнении условий

Установить, что департамент финансов автономного округа вправе доводить до главных распорядителей средств окружного бюджета бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств в отношении средств окружного бюджета, порядок предоставления которых устанавливается Правительством автономного округа в соответствии с настоящим Законом, после вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов Правительства автономного округа.

Статья 15. О признании утратившими силу некоторых законов автономного округа и отдельных положений законов автономного округа

Признать утратившими силу:

1) часть 5 статьи 37 Закона автономного округа от 10 января 2007 года № 12-ЗАО "О здравоохранении в Ямало-Ненецком автономном округе";

2) часть 7 статьи 9.1 Закона автономного округа от 03 декабря 2007 года № 114-ЗАО "О туристской деятельности в Ямало-Ненецком автономном округе";

3) пункт 3 части 2 статьи 1 Закона автономного округа от 14 декабря 2007 года № 129-ЗАО "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных организаций, входящих в систему образования в Ямало-Ненецком автономном округе";

4) абзац второй в части показателя "+ Ssk", абзац шестой, пункт 3 приложения к Закону автономного округа от 14 декабря 2007 года № 129-ЗАО "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных организаций, входящих в систему образования в Ямало-Ненецком автономном округе";

5) пункт 4 части 2 статьи 1 Закона автономного округа от 20 декабря 2007 года № 150-ЗАО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе отдельными государственными полномочиями в области физической культуры и спорта";

6) абзац второй в части показателя "+ S4", абзац седьмой, пункт 4 приложения 1-1 к Закону автономного округа от 20 декабря 2007 года № 150-ЗАО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе отдельными государственными полномочиями в области физической культуры и спорта";

7) часть 7 статьи 15.1 Закона автономного округа от 02 декабря 2008 года № 104-ЗАО "О физической культуре и спорте в Ямало-Ненецком автономном округе";

8) часть 7 статьи 20.1 Закона автономного округа от 25 сентября 2009 года № 70-ЗАО "О молодежной политике в Ямало-Ненецком автономном округе";

9) часть 7 статьи 18 Закона автономного округа от 27 апреля 2011 года № 38-ЗАО "О культуре в Ямало-Ненецком автономном округе";

10) пункт 3 части 2 статьи 1 Закона автономного округа от 23 декабря 2011 года № 159-ЗАО "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по осуществлению социальной поддержки работников муниципальных учреждений культуры и искусства в Ямало-Ненецком автономном округе";

11) абзац второй в части показателя "+ S4", абзац седьмой пункта 1, пункт 5 приложения к Закону автономного округа от 23 декабря 2011 года № 159-ЗАО "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по осуществлению социальной поддержки работников муниципальных учреждений культуры и искусства в Ямало-Ненецком автономном округе";

12) Закон автономного округа от 23 декабря 2011 года № 160-ЗАО "О внесении изменения в статью 37 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа "О здравоохранении в Ямало-Ненецком автономном округе";

13) Закон автономного округа от 23 декабря 2011 года № 161-ЗАО "О внесении изменения в статью 18 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа "О культуре в Ямало-Ненецком автономном округе";

14) Закон автономного округа от 23 декабря 2011 года № 162-ЗАО "О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа "О молодежной политике в Ямало-Ненецком автономном округе";

15) подпункт "в" пункта 1, абзац пятый в части показателя "Ssk", абзацы девятый, двадцатый - двадцать четвертый пункта 3 статьи 2, статью 3 Закона автономного округа от 23 декабря 2011 года № 163-ЗАО "О внесении изменений в некоторые законы Ямало-Ненецкого автономного округа в части совершенствования законодательства о социальной поддержке работников системы образования Ямало-Ненецкого автономного округа";

16) абзац восьмой пункта 1 статьи 2 Закона автономного округа от 23 декабря 2011 года № 166-ЗАО "О внесении изменений в некоторые законы Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере физической культуры и спорта";

17) подпункт "в" пункта 29 статьи 1 Закона автономного округа от 04 апреля 2012 года № 15-ЗАО "О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа "О здравоохранении в Ямало-Ненецком автономном округе";

18) пункт 2 статьи 1 Закона автономного округа от 24 сентября 2012 года № 78-ЗАО "О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа "О туристской деятельности в Ямало-Ненецком автономном округе";

19) подпункт "б" пункта 10 статьи 1 Закона автономного округа от 05 марта 2013 года № 6-ЗАО "О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа "О здравоохранении в Ямало-Ненецком автономном округе";

20) часть 3 статьи 21 Закона автономного округа от 27 июня 2013 года № 55-ЗАО "Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе";

21) абзац пятый подпункта "б" пункта 2, абзац второй подпункта "в" в части показателя "+ Ssk", подпункт "з" пункта 7 статьи 1 Закона автономного округа от 26 сентября 2013 года № 79-ЗАО "О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению социальной поддержки работников муниципальных образовательных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа";

22) абзацы восемнадцатый - двадцать второй пункта 4 статьи 1 Закона автономного округа от 25 декабря 2013 года № 140-ЗАО "О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа "О туристской деятельности в Ямало-Ненецком автономном округе";

23) абзацы восемнадцатый - двадцать второй пункта 8 статьи 1 Закона автономного округа от 25 декабря 2013 года № 141-ЗАО "О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа "О молодежной политике в Ямало-Ненецком автономном округе";

24) пункт 4 части 2 статьи 1 Закона автономного округа от 25 декабря 2013 года № 142-ЗАО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ямало-Ненецком автономном округе отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по осуществлению социальной поддержки работников муниципальных учреждений в Ямало-Ненецком автономном округе в сфере молодежной политики";

25) абзац второй в части показателя "+ S4", абзац седьмой пункта 1, пункт 5 приложения к Закону автономного округа от 25 декабря 2013 года № 142-ЗАО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ямало-Ненецком автономном округе отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по осуществлению социальной поддержки работников муниципальных учреждений в Ямало-Ненецком автономном округе в сфере молодежной политики";

26) абзац седьмой подпункта "б" пункта 1 статьи 2 Закона автономного округа от 29 апреля 2014 года № 25-ЗАО "О внесении изменений в некоторые законы Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере физической культуры и спорта";

27) подпункт "б" пункта 5 статьи 1 Закона автономного округа от 27 октября 2014 года № 85-ЗАО "О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа "Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе";

28) абзацы четырнадцатый - восемнадцатый пункта 10 статьи 2, абзац десятый пункта 1 статьи 3 Закона автономного округа от 27 октября 2014 года № 86-ЗАО "О внесении изменений в некоторые законы Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере культуры";

29) часть 8 статьи 6 Закона автономного округа от 01 декабря 2014 года № 109-ЗАО "О некоторых вопросах организации социального обслуживания граждан в Ямало-Ненецком автономном округе";

30) подпункт "е" пункта 9 статьи 2 Закона автономного округа от 26 декабря 2014 года № 128-ЗАО "О внесении изменений в некоторые законы Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере образования";

31) подпункт "б" пункта 2 статьи 1, пункт 2 статьи 2 Закона автономного округа от 20 апреля 2015 года № 36-ЗАО "О внесении изменений в некоторые законы Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере образования, социальной поддержки и социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

32) статьи 2 - 5 Закона автономного округа от 24 июня 2016 года № 54-ЗАО "О внесении изменений в некоторые законы Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа";

33) абзац девятый пункта 2, абзац пятый в части показателя "+ S4", абзацы десятый, двадцать седьмой - тридцать первый пункта 13 статьи 1 Закона автономного округа от 30 июня 2015 года № 67-ЗАО "О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе отдельными государственными полномочиями в сфере физической культуры и спорта";

34) абзацы двадцать третий - двадцать седьмой статьи 1, абзацы двадцать третий - двадцать седьмой пункта 2 статьи 2, абзацы двадцать третий - двадцать седьмой статьи 3, абзацы двадцать третий - двадцать седьмой статьи 4, пункт 7 статьи 5, подпункты "б", "в" пункта 7 статьи 6, пункт 6 статьи 7 Закона автономного округа от 30 июня 2015 года № 74-ЗАО "О внесении изменений в некоторые законы Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере социальной поддержки работников государственных и муниципальных учреждений социальной сферы";

35) абзац седьмой пункта 1, абзац пятый в части показателя "+ S4", абзацы десятый, двадцать седьмой - тридцать первый пункта 3 статьи 4 Закона автономного округа от 01 декабря 2015 года № 120-ЗАО "О внесении изменений в некоторые законы Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере культуры";

36) подпункт "к" пункта 17 статьи 1 Закона автономного округа от 24 июня 2016 года № 56-ЗАО "О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа "О здравоохранении в Ямало-Ненецком автономном округе";

37) подпункт "ж" пункта 6 статьи 1, подпункт "в" пункта 1 статьи 2 Закона автономного округа от 24 июня 2016 года № 61-ЗАО "О внесении изменений в некоторые законы Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере образования";

38) абзац восьмой подпункта "в" пункта 2, абзац десятый подпункта "в", подпункт "ж" пункта 4 статьи 1 Закона автономного округа от 24 декабря 2018 года № 116-ЗАО "О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ямало-Ненецком автономном округе отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по осуществлению социальной поддержки работников муниципальных учреждений в сфере молодежной политики в Ямало-Ненецком автономном округе";

39) подпункт "в" пункта 1, подпункты "е", "к" пункта 3 статьи 1 Закона автономного округа от 24 декабря 2018 года № 117-ЗАО "О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных организаций, входящих в систему образования в Ямало-Ненецком автономном округе".

Статья 16. О приостановлении действия отдельных положений закона автономного округа

Приостановить до 01 января 2021 года действие статей 3 - 14 Закона автономного округа от 23 декабря 2011 года № 165-ЗАО "О мерах социальной поддержки работников сфер средств массовой информации и развития институтов гражданского общества в Ямало-Ненецком автономном округе и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа в области социальной поддержки работников муниципальных учреждений в Ямало-Ненецком автономном округе в сфере средств массовой информации".

Статья 17. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 01 января 2020 года.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А.Артюхов



