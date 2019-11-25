Завершился Десятый российско-азербайджанский межрегиональный форум

Юбилейный Форум прошел в Москве 22 и 23 ноября. Уникальная диалоговая площадка объединила порядка 1200 участников. Организаторами мероприятия выступили: Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство экономики Азербайджанской Республики и Фонд Росконгресс.

Двухдневная программа Форума открылась расширенным заседанием Российско-азербайджанского и Азербайджано-российского деловых советов. Обсуждение наиболее значимых вопросов расширения делового регионального взаимодействия прошло в рамках работы четырех круглых столов. Участники Форума сосредоточили свое внимание на перспективах наращивания сотрудничества в таких сферах, как промышленность, сельское хозяйство, туризм и гуманитарная сфера.

Сопредседателями прошедшего во второй день пленарного заседания Десятого российско-азербайджанского межрегионального форума стали Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко и Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева.

"Наши отношения основываются на солидной договорно-правовой базе. В настоящее время между Россией и Азербайджаном действует около 140 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. А в прошлом году был подписан План по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на период до 2024 года", - пояснила Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.

"Десять лет назад президенты Российской Федерации и Азербайджанской Республики дали старт традиции проведения ежегодного форума. Открытое обсуждение вопросов сотрудничества, создание новых проектов межрегиональной кооперации, реализация инновационных идей и поддержание дружественных отношений - все это привело к высокому уровню сотрудничества между нашими государствами. Мы не останавливаемся на достигнутом, связи между Россией и Азербайджаном развиваются и крепнут", - сказал советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Участниками деловой программы юбилейного Форума стали руководители 27 российских и 9 азербайджанских регионов, представители бизнес-сообщества, общественных организаций и профильных ведомств России и Азербайджана. На уровне глав субъектов с российской стороны были представлены Астраханская, Архангельская и Ростовская области, а также Республика Дагестан и Карачаево-Черкесская Республика, с азербайджанской - Гарадагский, Габалинский, Гусарский, Хачмазский, Шемахинский районы и города Гянджа и Шеки.

Кроме того, было подписано Межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере молодежной политики. Всего состоялось подписание 13 двусторонних документов.