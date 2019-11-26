Цельнометаллический бомбардировщик: ТБ-1 впервые взлетел 94 года назад

Первый в мире серийный цельнометаллический двухмоторный бомбардировщик ТБ-1 совершил первый полет 26 ноября 1925 года. Он также стал первым серийным бомбардировщиком советской конструкции и первым отечественным бомбардировщиком-монопланом.

В 1921 в Ленинграде создали Особое техническое бюро по военным изобретениям, которое занималось, среди прочего, проектированием авиационных мин и торпед. Бюро было поручено проработать вопрос о создании самолета, способного нести торпеду или две мины, с дальностью в несколько сотен километров. Во-первых, это позволило бы отказаться от использования зарубежных самолетов в ходе испытаний новых средств поражения кораблей. Во-вторых, создание собственной противокорабельной авиации могло частично компенсировать отсталость флота, ослабленного после революции и Гражданской войны.

Изначально разработку нового самолета заказали англичанам, однако предложенные ими сроки и цена не устроили заказчика. В результате в апреле 1924 года задача была передана ЦАГИ. Требования предъявлялись следующие: скорость не менее 165 км/час и до 2000 кг полной нагрузки.

Предварительный проект самолета был представлен через полгода - в октябре 1924 года. Его созданием занималось подразделение под руководством Андрея Туполева. К тому времени он уже разработал самолет АНТ-2, планер и гофрированная обшивка которого были сделаны из кольчугалюминия - производившегося в Кольчугино аналога немецкого дюралюминия. Испытания показали преимущества нового материала, поэтому основу конструкции нового бомбардировщика составили стальные и дюралюминиевые фермы, обшивка была выполнена из гофрированного кольчугалюминия.

Сборка первого образца завершилась в октябре 1925 года. А уже 26 ноября советский летчик-испытатель совершил на этой махине (длина - 18 метров, размах крыльев - 28,7 метра) первый полет, который длился всего семь минут. На пути к серийному производству ТБ-1 сменил несколько двигателей: сначала был Napier Lion мощностью 450 л. с., затем - Lorraine-Dietrich 12E аналогичной мощности. Однако надежность этих двигателей оставляла желать лучшего. В результате выбор пал на более мощный немецкий BMW VI (500 л. с.).

За несколько лет самолет успешно прошел все необходимые испытания, в 1927 году его представили военным. Их новый "бомбовоз" полностью устроил. На ТБ-1 установили три спаренные установки с 7,62 пулеметами, стоящие на турелях. Также самолет оснастили внутренней и внешней подвесками для бомб. Экипаж состоял из пяти-шести человек: двух летчиков, бомбардира и трех стрелков. Второго летчика в состав экипажа включали при полетах с максимальной продолжительностью.

Всего до 1932 года было построено более 200 ТБ-1. И хотя этим самолетам так и не пришлось воевать, недооценивать их не стоит. ТБ-1, фактически, положил начало отечественной военно-транспортной авиации. Так во время боевых действий у реки Халхин-Гол и у озера Хасан ТБ-1 снабжали войска. Самолет также использовался для отработки десантирования боевой техники и личного состава.

Кроме того, на базе ТБ-1 было создано множество экспериментальных самолетов. Среди них ТБ-1 со стартовыми пороховыми ускорителями для сокращения времени и длины разбега, самолет-заправщик на базе ТБ-1 и многие другие.

Особенно стоит отметить телемеханический самолет. Взлет осуществлялся экипажем, после чего летчики выпрыгивали из самолета с парашютами. Дальнейшее управление им осуществлялось с борта другого самолета. Не менее интересен и проект воздушного авианосца "Звено-1". На крыло ТБ-1 устанавливали два истребителя И-4. Взлет производился при работающих двигателях всех трех машин. Использование этого своеобразного авианосца позволяло значительно увеличить радиус истребителей, а также давало возможность вооружить их бомбами, которые при самостоятельном взлете они поднять в воздух не могли.

Безоружный вариант ТБ-1, также известный как АНТ-4, установил рекорд. Самолет "Страна Советов" в 1929 году совершил перелет Москва - Дальний Восток - Тихий океан - Нью-Йорк. Протяженность перелета составила 21 142 км, продолжительность - 137 летных часов.

Снятые с вооружения ТБ-1 передавались Аэрофлоту под обозначением Г-1. В гражданской авиации их использовали в качестве грузовых и грузопассажирских самолетов до 1945 года.

Таком образом ТБ-1, ставший родоначальником целого семейства самолетов, можно по праву считать "дедушкой" советской и российской стратегической и военно-транспортной авиации.