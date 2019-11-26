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26.11.2019 21:00
Рубрика: Экономика

Скидка по памяти

Как подготовить старый смартфон к trade-in
Текст: Юлия Кривошапко, Евгения Носкова, Марианна Еркнапешян
Российская газета - Федеральный выпуск № 267(8025)
По программе trade-in ритейлеры продают все больше смартфонов. Однако не все покупатели понимают, в каком именно состоянии нужно сдать гаджет, рассказали "РГ" участники рынка.
В некоторых салонах, но не во всех, скидка по trade-in суммируется с другими акциями ретейлера. Фото: kwanGmoozaa / istock В некоторых салонах, но не во всех, скидка по trade-in суммируется с другими акциями ретейлера. Фото: kwanGmoozaa / istock
В некоторых салонах, но не во всех, скидка по trade-in суммируется с другими акциями ретейлера. Фото: kwanGmoozaa / istock

Перед выкупом устройства сотрудник должен проверить и оценить смартфон по критериям: он находится в рабочем состоянии, экран реагирует на нажатия, а для смартфонов Apple обязательным условием сделки является исправность сканера отпечатка пальца.
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Покупателю, перед тем как сдать устройство, необходимо отключить все учетные записи, сбросить телефон до заводских настроек и снять блокировку. Этим в общем и ограничивается подготовка гаджета к trade-in. Если не удается сделать это самостоятельно, сотрудники салона помогут "обнулить" телефон.

Программа учитывает соответствие устройства с базой производителя по бренду, модели, памяти и цвету. Проверяется по IMEI.

"Размер скидки зависит от состояния, модели и объема встроенной памяти сдаваемого устройства. Флагманские модели прошлых поколений принесут максимальную выгоду. Например, iPhone X с памятью в 256 ГБ в удовлетворительном состоянии позволит сэкономить около 28 тысяч рублей", - сообщили в "М.Видео".

Сумма выкупа зависит от внешнего вида, наличия или отсутствия сколов и царапин. Поврежденные смартфоны также участвуют в программе, однако их цена будет значительно ниже.

Сумма выкупа смартфона зависит от внешнего вида, наличия или отсутствия повреждений

В каждом магазине условия приема, система оценки и модельный ряд различаются. За неработающие устройства в некоторых магазинах тоже можно получить скидку, но, в отличие от работающих аппаратов, они не перепродаются на вторичном рынке, а утилизируются. .

Для заключения сделки покупатель должен быть старше 18 лет, иметь с собой только паспорт и смартфон (комплектующие аксессуары или чеки не понадобятся).

Услуга появилась в России около двух лет назад и сейчас есть практически во всех магазинах электроники и салонах сотовой связи. По программе можно уменьшить стоимость товара на сумму выкупа старого устройства. "По trade-in можно купить даже iPhone последней модели. Предложение интересно тем, кто хочет обновить свой мобильный телефон, но не хочет самостоятельно заниматься продажей надоевшей техники. Новый товар при этом можно купить в кредит или в рассрочку", - пояснил Андрей Левыкин, генеральный директор "МегаФон Ритейл".

Фото: iStock
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По trade-in заключается договор купли-продажи на выкуп. Стоимость старого устройства идет в зачет покупки нового товара, но деньги на руки не выдают. В некоторых салонах скидка по trade-in суммируется с другими акциями.

Модельный ряд устройств, отвечающих программе, во всех магазинах разный, но телефоны Samsung и Apple принимают везде.

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