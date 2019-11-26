МИД: Россия заинтересована в продлении договора СНВ

Москва по-прежнему заинтересована в переговорах с Вашингтоном о продлении действия двустороннего Договора о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко, выступивший на берлинской конференции по внешней политике. Дипломата цитирует ТАСС.

По словам Грушко, российская сторона надеется, что США, которые до сих пор не демонстрировали в этом заинтересованность, все-таки начнут обсуждать с коллегами из РФ возможную пролонгацию важнейшего стратегического документа. "Мы заинтересованы в сохранении режима ДСНВ", - отметил дипломат. На Смоленской площади предлагают обсудить вопросы стратегической стабильности и в более широком контексте - в том числе оценивая наличия стратегических потенциалов у таких стран, как Китай, Британия и Франция.

Напомним, Договор СНВ был подписан в 2010 году возглавлявшими тогда Россию и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой на десять лет с предусмотренной в нем возможностью продления еще на пять. В феврале прошлого года российская и американская стороны отчитались о выходе на заявленные в СНВ-3 предельные показатели. Однако впоследствии Москва обвинила США в том, что американцы не пошли на реальное сокращение ядерных арсеналов, но переоборудовали часть пусковых установок баллистических ракет подлодок и тяжелых бомбардировщиков под неядерную "начинку".