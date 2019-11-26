Мужчина с огромным ножом напал на полицейских в Голливуде

Ограбившего магазин мужчину застрелили в Голливуде. Злоумышленник имел при себе мачете, поэтому сотрудники торговой точки не стали ему перечить.

С места преступления грабитель пытался скрыться на автомобиле, но не справился с управлением и врезался в патрульную машину. Стражи порядка открыли огонь по убегающему от них мужчине.

"С ранениями он был доставлен в местный госпиталь, где скончался", - рассказали в правоохранительных органах.

Там уточнили, что нападавший был вооружен мачете длиной около полуметра. Один из полицейских, пытавшихся его задержать, получил травму. Инцидент произошел в центре Голливуда, сообщает ТАСС.