Особенности опытного автомата Калашникова 1950 года показали на видео

Концерн Калашников показал редкий образец автомата Калашникова, который был создан в поисках решения по улучшению кучности стрельбы. На видео об особенностях разных идей рассказывает Руслан Чумак, начальник отдела фондов Военно-исторического музея артиллерии.

Показанный на видео образец был разработан конструктором в 1950-1951 годах. И он интересен с точки зрения своего устройства. Кстати, работы по улучшению кучности стрельбы продолжались долгие годы. И далеко не все идеи были использованы.

Одна из главных особенностей данного образца - рукоятка спереди. За нее можно было удерживать автомат. В самой рукоятке спрятана выдвижная опора. На нее можно опереться и лучше прицеливаться.

- Сейчас такие рукоятки широко используются в целом ряде стрелкового оружия в России и в других странах мира. То есть подобные предложения были разработаны еще в 50-х годах прошлого века, - отметил Руслан Чумак. - Но испытания показали, что нет той степени эффективности при стрельбе, которой хотелось бы армии. Поэтому в серийное производство эти предложения не внедрялись.

Еще одна особенность - ударно-спусковой механизм, который при стрельбе одиночными выстрелами производит удар по ударнику и капсюль воспламеняется от вращающегося курка, как в обычном АК. При стрельбе же в автоматическом режиме подвижная система останавливается в заднем положении при отпускании спускового крючка, а при нажатиии на него срывается с зацепа и производит досылку патрона в патронник и стреляет.

Здесь самое интересное в том, что подобный режим спускового механизма обеспечен при минимальной его доработке. Таким образом улучшается кучность стрельбы. Но есть недостаток - подвижная система автомата открыта и в нее может попасть грязь и песок.

Но и эта конструкция не получила дальнейшего развития. Хотя, как считает эксперт, она интересна как один из этапов творчества Калашникова по совершенствованию автомата.

Масса данного образца автомата - 4,3 килограмма, общая длина - 870 миллиметров, длина ствола - 415 миллиметров. Патрон - 7,62х39 миллиметров.