Предельный возраст для ректоров вузов предлагают продлить до 70 лет

Авторы инициативы - депутаты от фракции "Единая Россия" Гаджимет Сафаралиев и Евгений Марченко - заявили, что необходимо обеспечить преемственность отечественной высшей школы. Ведь она базируется на лучших традициях русских и советских ученых-педагогов, и так и должно оставаться, считают инициаторы.

Предложение касается не только ректоров, но и проректоров, а также руководителей филиалов государственных и муниципальных образовательных организациях высшего образования.

Человек может и в 70 лет являться эффективным лидером, говорится в пояснительной записке.

- Если вуз под руководством ректора успешно и планомерно развивается, то повод менять руководителя просто отсутствует, - отметили авторы.

Руководство высшей школы, в первую очередь, должно определяться по результатам работы, а не по возрастным данным, добавили они.

В настоящее время предельный возраст для ректоров государственных вузов, по закону, составляет 65 лет. Однако решением учредителей он может быть продлен до 70 лет.

Депутаты также предлагают прописать в законе, что президенты вузов будут и председателями ученого совета.

Ранее Госдума приняла закон о праве президента РФ неограниченно продлевать полномочия ректоров Московского государственного университета (МГУ) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).