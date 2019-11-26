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26.11.2019 19:50
Рубрика: Спорт

Заработали звезды

Радулов и Панарин отличились в матчах НХЛ
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 267(8025)
В Национальной хоккейной лиге продолжаются матчи регулярного чемпионата, и отрадно, что российские хоккеисты вновь на первых ролях в составах своих клубов.

По итогам прошедшего игрового дня первой звездой был признан форвард "Даллас Старз" Александр Радулов, набравший три очка (две заброшенные шайбы и одна результативная передача) в игре с "Вегасом" (матч завершился победой "Звезд" со счетом 4:2).

Радулов признан первой звездой дня в НХЛ

Всего на счету Радулова в нынешнем сезоне восемь шайб и семь передач в 25 встречах.

Главный тренер "Далласа" Джим Монтгомери в беседе с журналистами порадовался, что его команда смогла повторить клубный рекорд, выиграв семь поединков подряд:

- Я мало внимания обращаю на статистику, но это тот редкий случай, когда мне приятно слышать про рекордную серию. Думаю, что мы поймали свою игру, и мне нравится, как команда выкладывается на льду. Само собой отмечу игру Радулова. В начале сезона я критиковал его за некую вальяжность, но он умеет слушать и исправлять ошибки. Его форма становится лучше с каждым матчем, и надеюсь, что Александр продолжит в том же духе.

Также стоит отметить игру нападающего "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина, который оформил ассистентский хет-трик в матче против "Миннесоты" (3:2 ОТ) и тем самым повторил достижение Павла Буре.

Свечников набрал очки в восьмом матче подряд в НХЛ

Панарин в восьми из 10 последних матчей набирал более одного очка за игру. Таким образом, он повторил рекорд Русской Ракеты, когда Буре выступал за "Рейнджерс" в сезоне-2002/03.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Панарин набрал 30 (12+18) очков в 22 матчах.

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