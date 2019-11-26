Ракета-носитель "Союз-2.1в" вывела на орбиту военный спутник

Ракета-носитель легкого класса "Союз-2.1в" успешно доставила на расчетную орбиту спутник Минобороны России. Старт и выведение аппарата на орбиту прошли в штатном режиме.

Космический аппарат принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. С орбиты будет проводиться мониторинг состояния отечественных спутников и съемка поверхности Земли. Бортовые системы космического аппарата работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что российский военный спутник "Космос-2422" системы предупреждения о ракетном нападении сошел с орбиты. Фрагменты спутника сгорели в плотных слоях атмосферы.