Совфед одобрил поправки, обязывающие производителей смартфонов, компьютеров, телевизоров с функцией смарт-ТВ предустанавливать российское программное обеспечение (ПО) на устройства, предназначенные для продажи в России. Требования должны вступить в силу 1 июля 2020 года.

Новый закон - попытка уменьшить влияние крупных зарубежных ИT-компаний. С одной стороны, пока непонятно, насколько она окажется успешной - некоторые игроки, по прогнозам экспертов, могут отказаться выполнять требования. С другой - у российских разработчиков появится отсутствовавший ранее правовой механизм продвижения своих программ и сервисов на рынок.

Сейчас компании и целые страны сильно зависят от оборудования и программного обеспечения, большая часть которого производится лишь несколькими корпорациями, доминирующими на рынке. На проблему обратил внимание премьер России Дмитрий Медведев, выступая на деловом инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). По словам главы правительства, это мешает и здоровой конкуренции, и внедрению новых перспективных идей. Россия выступает за совместные усилия с АСЕАН по демонополизации этого рынка, за развитие конкуренции на нем и создание новых решений и в области программных продуктов, заявил Медведев.

Сфера ИT действительно монополизирована, отмечает Александр Малахов, начальник управления методологического сопровождения работы с данными Аналитического центра при правительстве РФ. Ключевые ИТ-рынки мира - США и Китай. Именно там сконцентрированы основные игроки, там производится основной объем продукции. "Где больше денег, там больше компетенций и условий для развития технологий. Такая ситуация осложняет не только импортозамещение, но в принципе создает монополию. Не всегда монополию конкретной компании, но монополию конкретной юрисдикции", - указывает Малахов.

В свое время крупные международные корпорации завоевали российский рынок, в том числе тем, что поначалу давали очень большие скидки на свой софт, где-то распространяли его и вовсе бесплатно, вели агрессивную политику и на уровне маркетинга, и на уровне связей с органами госвласти, напоминает Ренат Лашин, исполнительный директор АРПП "Отечественный софт". "ИТ-инфраструктура любого предприятия - это экосистема, все компоненты которой связаны и совместимы между собой. Поэтому вместе с развитием информационных технологий, отданным во многом зарубежным игрокам, росла зависимость наших предприятий от этого софта", - поясняет он.

По его словам, для снижения зависимости, во-первых, нужно, чтобы в России появлялось больше собственных конкурентоспособных продуктов. "Это вопрос даже не столько импортозамещения, сколько импортоопережения. Для этого нужно в сложившихся условиях системно поддерживать российских разработчиков", - говорит Лашин. В 2010 году заработал закон о снижении страховых взносов для ИТ-компаний, это сильно повлило на развитие отрасли, потому что около 80% их расходов связано с оплатой труда, напоминает эксперт. Это позволило обелить зарплаты, и сразу выросла облагаемая база для начисления страховых взносов. Льготу продлили до 2023 года, но, к сожалению, не закрепили в законодательстве как постоянную, констатирует он.

Во-вторых - недавние события и санкции однозначно указывают на то, что в госорганах и компаниях с госучастием переход на преимущественное использование российского программного обеспечения необходим. Это вопрос госбезопасности. За последние несколько лет подготовлена база: разработаны критерии и создан реестр российского ПО. Вступили в силу нормативные правовые акты, которые регулируют закупки российского ПО в госорганах, и вышли директивы правительства, направленные на использование российского ПО в госкомпаниях. "Процесс идет трудно, зависимость от зарубежного софта слишком высока. Но если мы хотим строить собственную сильную и безопасную экономику, нужно довести его до конца", - считает Лашин.

Из отчетов Счетной палаты видно, что по некоторым классам ПО у нас сильные позиции и в закупках госорганов они уже занимают более половины. Это, например, относится к системам обеспечения информационной безопасности и системам электронного документооборота. Но по большинству разделов ситуация все еще требует пристального внимания. Особенно это касается системного ПО: операционных систем, систем управления базами данных, заключает эксперт.

Малахов, в свою очередь, отмечает, что не надо отгораживаться от мирового рынка и выстраивать линейку отечественных решений "полного цикла". "Стоит именно встроиться в рынок со своей специализацией, занять определенную нишу и стать в ней незаменимым игроком, в некотором роде создать свою нишевую монополию отечественных компаний, - полагает он. - У нас сильные компетенции в области инфобезопасности, компьютерного зрения и других секторов ИТ, требующих сильной математической школы. Есть компании, которые при должной поддержке способны выйти на новые рынки".