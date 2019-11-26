В Тамбове автомобиль врезался в людей, есть погибшая и пострадавшие

Женщина погибла, пять человек получили травмы после ДТП с участием двух автомобилей в центре Тамбова, сообщили "РГ" в управлении МВД по региону.

Авария случилась около 18 часов на пересечении улиц Советской и Астраханской, где столкнулись ВАЗ-2110 и Nissan Murano. После удара иномарку отбросило на тротуар, где она врезалась в группу пешеходов, ожидавших зеленого сигнала светофора. Затем потерявший управление Nissan протаранил здание.

На месте происшествия погибла женщина-пешеход, еще пять человек доставлены в травмпункт городской больницы № 2.

- Один из пострадавших в состоянии средней тяжести, у четверых легкие травмы, - рассказал начальник пресс-службы УМВД по Тамбовской области Алексей Жданов.

По данным ГИБДД, пострадавших в аварии семеро - как сообщает ТАСС, после ДТП за медицинской помощью обратились еще два человека.