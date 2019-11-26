В Якутске при пожаре в многоквартирном доме погиб человек

В Якутске во вторник утром произошел пожар в двухэтажном жилом доме по улице Дежнева. В выгоревшей квартире погиб человек.

Сигнал о пожаре поступил в 05.47 по местному времени. К моменту прибытия первого пожарного расчета горела одна квартира. Огонь удалось погасить, дом спасли, но на месте происшествия обнаружен погибший, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Якутии.

По данным мэрии, в доме зарегистрированы 40 человек, в том числе 10 несовершеннолетних. От огня пострадали две квартиры, кроме того, полностью залит водой подъезд. Жильцам одной из квартир, обратившимся к городским властям, предоставлено временное жилье в маневренном фонде.

Горожане начали собирать гуманитарную помощь пострадавшим.