В Приморье задержаны 18 браконьеров из КНДР

Российскими пограничниками задержаны 18 рыбаков из КНДР, которые на трех судах нелегально ловили краба у берегов Приморья, сообщает РИА Новости.

Задержание произошло в минувшие выходные дни силами береговой охраны регионального пограничного управления ФСБ России. У браконьеров изъяты запрещенные орудия лова, а также около 1600 особей живого краба-стригуна опилио. Краб выпущен в море.

В эти же дни в исключительной экономической зоне Российской Федерации были спасены шесть граждан КНДР с терпящего бедствие мотобота. После оказания медпомощи они переданы сопредельной стороне.