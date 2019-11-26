В Улан-Удэ жильцов дома эвакуировали из-за склада тротила в квартире

Жильцов многоэтажного дома в Улан-Удэ эвакуировали из-за склада тротила в квартире одного из предполагаемых преступников.

По версии следствия, несколько местных жителей, которые входили в состав организованной преступной группы, занимались рэкетом, организовали занятие проституцией и незаконными азартными играми.

"В ходе обыска у одного из подозреваемых в квартире высотного жилого дома обнаружено значительное количество тротила с запалами, а также банки с химическими веществами, предположительно, представляющими опасность для окружающих", - сообщает пресс-служба республиканского следственного управления СК РФ.

Во время следственных действий в квартире жильцов дома эвакуировали. В отношении подозреваемых возбуждено несколько уголовных дел.