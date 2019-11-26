Серийный насильник из Тольятти признался в убийствах 20-летней давности

В суд направлено уголовное дело серийного убийцы Олега Рылькова, который признался еще в двух изнасилованиях и убийствах девочек. Об этом сообщил СК РФ.

Уголовное дело в отношении 53-летнего Олега Рылькова, который сейчас отбывает пожизненный срок за более чем 30 преступлений - убийства и изнасилования, было возбуждено в этом году.

Преступник сам дал признательные показания по новым эпизодам. В августе 1994 года Олег Рыльков заманил незнакомую девочку в тольяттинский городской лес и изнасиловал ее. После чего убил. В апреле 1997 года уже в Борском районе Самарской области он совершил такое же злодеяние, убив маленькую девочку.

Оба преступления все это время оставались нераскрытыми.

Следователи проверили показания серийного убийцы на месте происшествия, допросили косвенных свидетелей и родственников потерпевших. Судебные экспертизы также свидетельствуют против Олега Рылькова. К слову, проведенные психолого-психиатрические экспертизы подтвердили дееспособность обвиняемого во время преступлений.