Нижегородская школа возобновила работу после отравления 45 человек газом

В Вадской школе Нижегородской области, где накануне отравились газом 45 человек, возобновили учебу. Об этом "РГ" сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Результаты анализа проб воздуха показали, что он соответствует гигиеническим нормативам.

Как сообщается на сайте правительства Нижегородской области, после происшествия всех пострадавших осмотрели в местной районной больнице и оказали необходимую медицинскую помощь.

- После всех проведенных мероприятий в 13.40 все дети и взрослый были отпущены. На сегодняшний момент угрозы жизни нет, с родителями каждого пациента периодически созваниваются специалисты центральной районной больницы для уточнения самочувствия, - сказал заместитель губернатора Андрей Гнеушев.