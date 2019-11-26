В Прикамье школьный бухгалтер увеличила себе зарплату на 5,2 млн рублей

Нытвенский районный суд Пермского края признал виновной бухгалтера одного из образовательных учреждений в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ "Присвоение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере".

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, сотрудники полиции установили, что главный бухгалтер одной из школ города Нытвы Пермского края, пользуясь служебными полномочиями, присваивала вверенные ей денежные средства. Ежемесячно фигурантка уголовного дела начисляла себе заработную плату, превышающую реальный размер в несколько раз. Ущерб от ее незаконной деятельности составил более 5,2 миллиона рублей.

После начала финансовой проверки в образовательном учреждении, женщина предприняла попытку скрыться от правосудия. Задержать ее удалось сотрудникам полиции Санкт-Петербурга.

Суд приговорил экс-бухгалтера к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.