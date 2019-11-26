На Алтае сотрудников оборонного предприятия осудили за растрату

В Алтайском крае двух сотрудников Федерального научно-производственного центра "Алтай" приговорили к условным срокам наказания за хищение денежных средств оборонного предприятия в особо крупном размере.

- ФНПЦ "Алтай" занимается разработкой и производством научно-технической продукции в области специального машиностроения, приборостроения и общей техники, сто процентов акций предприятия принадлежит Российской Федерации, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - Следствие установило, что в период с 2010 по 2015 годы генеральный директор вместе со первым заместителем - директором ЗАО НПП "Бийскфизтех", а также главным научным сотрудником - директором ЗАО НПК "Алтай", которая является депутатом Алтайского краевого законодательного собрания, совершили хищение принадлежащих предприятию денежных средств по госконтрактам.

По данным следствия, гендиректор от имени ФНПЦ "Алтай" заключил договоры подряда с возглавляемыми его сотрудниками организациями на разработку конструкторской и эксплуатационной документации, изготовление, сборку и монтаж оборудования. Обвиняемые подписывали подложные акты приема-сдачи выполненных работ, а ФНПЦ перечисляло деньги на счета этих двух компаний за якобы произведенные ими работы. В результате руководители данных организаций получали реальную возможность распоряжаться этими средствами. Общая сумма хищений составила более 115 миллионов рублей.

Преступление выявили оперативные сотрудники ФСБ России по Алтайскому краю.

В процессе предварительного следствия один из обвиняемых - генеральный директор предприятия скончался.

- Двое других вины не признали, но следствию удалось собрать достаточно доказательств по этому делу, - отметила Людмила Рязанцева. - Поэтому суд признал их виновными и назначил наказание - по 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Кроме того, каждый из осужденных должен выплатить штраф в размере одного миллиона рублей. Уголовное дело в отношении генерального директора предприятия было прекращено в суде в связи с его смертью.