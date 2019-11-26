В Кузбассе пенсионерка получила срок за попытку сбыта партии героина

К пяти годам исправительной колонии общего режима за попытку сбыта героина приговорил Заводский районный суд Кемерова 79-летнюю местную жительницу.

Пожилую женщину, которая проживала в частном секторе за железнодорожным вокзалом, задержали транспортные полицейские. При обыске в ее доме были обнаружены и изъяты семнадцать свертков с наркотическим веществом.

Как оказалось, зелье досталось бабушке "в наследство" от умершего сына-наркомана. Банку с героином, найденную среди вещей покойного, мать решила пустить в дело. Как выяснили следователи, наркотиком она торговала полгода. Доказать удалось лишь эпизод покушения на сбыт восьми граммов.

- В суде гособвинитель Кемеровской транспортной прокуратуры поддержал предъявленное фигурантке обвинение в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ, - сообщила представитель пресс-службы Кузбасского ЛУ МВД России Елена Щербинина. - Психолого-психиатрическая экспертиза признала подсудимую вменяемой, вину она признала полностью. Это, как и преклонный возраст, и состояние здоровья, было учтено при вынесении приговора.