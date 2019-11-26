В Чечне автомобиль с двумя людьми сорвался в пропасть

В Итум-Калинском районе Чеченской Республики автомобиль рухнул в пропасть. Подробности "РГ" сообщили в региональном ГИБДД.

Инцидент произошел недалеко от высокогорного села Гухой. Автомобиль ВАЗ-2107 сорвался с высоты более 200 метров. В момент инцидента в машине находились 19-летний водитель и 21-летний пассажир. В результате падения они остались живы. В тяжелом состоянии их госпитализировали в больницу.

По предварительной версии, ДТП произошло из-за того, что водитель не правился с управлением.