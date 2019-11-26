В Дагестане выявили хищение 15,7 млн рублей в сфере энергетики

В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту хищения 15,7 миллионов рублей из энергетической сферы республики.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, в 2017-2018 году должностные лица ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания", АО "Дагестанская сетевая компания" и бывший оператор по обработке данных по физическому сектору ЦРЭ АО "ДСК" записывали на лицевые счета абонентов необоснованные показания счетчиков.

После этого составлялись акты безучетного потребления электроэнергии, а потери при ее транспортировке утаивались. Эти незаконные действия позволили похитить более 15,7 миллионов рублей, что причинило ущерб ПАО "ДЭСК".