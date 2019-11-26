"Братья и сестры" прочитали писатель, автогонщик и повар из НАО

В разных городах России продолжается запись видеокниги "Читаем Абрамова. Братья и сестры". В Москве участниками проекта стали известный российский писатель и литературный критик, обозреватель "РГ" Павел Басинский, сотрудник журнала "Родина", земляк Федора Абрамова Сергей Емельянов, восьмиклассник школы №1797 Григорий Собянин, вице-президент ассоциации книгоиздателей РФ Олег Филимонов.

Видеокнига создается к юбилею выдающегося русского писателя правительством Архангельской области, областной научной библиотекой имени Добролюбова и театром драмы имени Ломоносова при поддержке "Российской газеты" и портала ГодЛитературы.РФ. Автор проекта - директор Архангельского театра драмы Сергей Самодов. Стать участником проекта и записать свой отрывок из книги "Братья и сестры" на видео может каждый читатель, посетив сайт ГодЛитературы.РФ.

"Пекашино распознают по лиственнице - громадному зеленому дереву, царственно возвышающемуся на отлогом скате горы. Кто знает, ветер занес сюда летучее семя или уцелела она от тех времен, когда тут шумел еще могучий бор и курились дымные избы староверов?" - прочитал отрывок для видеофильма известный российский автогонщик, представитель общины староверов-поморцев Антон Мельников.

- Роман Федора Абрамова настолько проникнут суровым духом севера, несгибаемостью русского духа, потрясающей красотой северной природы, - что хочется читать его снова и снова, - говорит Антон Мельников. - Это книга о том Русском Севере, который мы потеряли, но очень хотим возродить. Это гимн упорству и душевной чистоте русского народа. Творчество Федора Абрамова - это общемировое достояние, высеченное словами на века в его произведениях. И мы не имеем права его забыть или потерять.

В Нарьян-Маре отрывок из книги "Братья и сестры" прочитала Марина Ружникова - она работает поваром в школьной столовой, а также возглавляет землячество поселка Шапкино "Малая родина". С Федором Абрамовым она была знакома лично:

- Интерес к книгам Федора Александровича появился как раз после приезда его в наш дом, в деревню Устье. Родители часто вспоминали встречу с ним, - рассказала Марину Ружникова "РГ". - Я с огромным удовольствием принимаю участие в проекте "Читаем Абрамова": творчество писателя мне близко и понятно, потому что я провела свое детство в деревне, знаю все о деревенской жизни. Большую семью Пряслиных я сравниваю с нашей семьей: так же летом мы работали на сенокосе - родители держали кормилицу-корову и обязательно летом во дворе бегал телёнок.

Тем временем в Архангельске почитатели творчества Абрамова приходят на запись видеокниги в театр Драмы - ее ведет съемочная группа Елены Лещовой. Вместе с другими северянами прочитала отрывок из Абрамова и директор Архангельского краеведческого музея Наталья Шпанова:

- В 1978 году родители взяли меня, подростка, в Архангельский театр драмы на премьеру спектакля "Две зимы и три лета", - рассказывает Наталья Шпанова. - Больше всего запомнилась одна из самых сильных ролей в этой постановке - Лизки. Считаю, что линия женских образов в произведениях Абрамова выписана наиболее мощно. Помню также, как в нашей семье читали и знаменитое абрамовское обращение к землякам "Чем живем - кормимся": "Не обмелела ли река народной совести, народной нравственности?" И мама, и отец были очень взволнованы этим письмом, они разделяли боль писателя за судьбу деревни. Как и многие другие в Архангельске - к нам приходили друзья, письмо бурно обсуждалось.

В театр Драмы пришли на запись депутаты архангельского облсобрания. Ирина Фролова рассказала "РГ" о том, что читает вместе со своими сыновьями абрамовский сборник "О чем плачут лошади". Вечернее чтение в слух в семье - давняя традиция:

- Мне важно, чтобы дети знали, как раньше жили люди на селе, понимали и чувствовали, как им было сложно выстоять во время войны, - говорит народный избранник.

"Партия - это тебе… не по головке гладят. Иногда и против шерсти", - озвучил в видеофильме роль секретаря райкома Новожилова депутат регионального парламента Александр Новиков:

- Россия богата не городами, а своими окраинами и деревней, - считает он.