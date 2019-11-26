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26.11.2019 17:24
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Колокольцев осмотрел здание республиканского МВД в Сыктывкаре

Текст: Иван Петров
О рабочем визите министра внутренних дел России генерала полиции Владимира Колокольцева в столицу Коми во вторник сообщил пресс-центр МВД РФ.
Фото: МВД РФ Фото: МВД РФ
Фото: МВД РФ

"Владимир Колокольцев прибыл в город Сыктывкар, где провел совещание с руководством МВД по Республике Коми и дал поручения по совершенствованию различных направлений оперативно-служебной деятельности", - говорится в сообщении пресс-центра.

Затем Колокольцеву продемонстрировали помещения в здании республиканского МВД, в которых всего несколько месяцев назад завершилась капитальная реконструкция. Сейчас в здании размещаются управление уголовного розыска и группа российского НЦБ Интерпола. Кроме того, для нужд полицейских там появились тир и спортзалы для единоборств и занятий на тренажерах.

Фото: МВД РФ

"Во время посещения отдела полиции № 1 Управления МВД России по городу Сыктывкару глава МВД ознакомился с условиями несения службы сотрудниками дежурной части, дознания, следствия, оперативных подразделений и побеседовал с личным составом. Кроме того в ходе рабочей поездки министр почтил память сотрудников органов внутренних дел Республики Коми, погибших при выполнении служебных обязанностей. Колокольцев возложил цветы к мемориалу "Шагнувшим в бессмертие" на улице Кирова города Сыктывкара", - рассказали в МВД России.

Фото: МВД РФ
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