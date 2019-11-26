Колокольцев осмотрел здание республиканского МВД в Сыктывкаре

"Владимир Колокольцев прибыл в город Сыктывкар, где провел совещание с руководством МВД по Республике Коми и дал поручения по совершенствованию различных направлений оперативно-служебной деятельности", - говорится в сообщении пресс-центра.

Затем Колокольцеву продемонстрировали помещения в здании республиканского МВД, в которых всего несколько месяцев назад завершилась капитальная реконструкция. Сейчас в здании размещаются управление уголовного розыска и группа российского НЦБ Интерпола. Кроме того, для нужд полицейских там появились тир и спортзалы для единоборств и занятий на тренажерах.

Фото: МВД РФ

"Во время посещения отдела полиции № 1 Управления МВД России по городу Сыктывкару глава МВД ознакомился с условиями несения службы сотрудниками дежурной части, дознания, следствия, оперативных подразделений и побеседовал с личным составом. Кроме того в ходе рабочей поездки министр почтил память сотрудников органов внутренних дел Республики Коми, погибших при выполнении служебных обязанностей. Колокольцев возложил цветы к мемориалу "Шагнувшим в бессмертие" на улице Кирова города Сыктывкара", - рассказали в МВД России.