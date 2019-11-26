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26.11.2019 13:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сельская футбольная команда из Ленобласти завела англоязычный Twitter

Текст: Евгения Цинклер (Ленинградская область)

Футбольная команда "Труд" из села Паша (Волховский район Ленинградской области) ведет собственную страницу в Twitter на английском языке. Для сельских команд из глубинки явление необычное.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Впрочем, сами футболисты старательно акцентируют внимание именно на своей самобытности и удаленности от мегаполисов. "Привет, мы ФК "Труд" из села Паша. Паша находится в диком, лесном уголке Ленинградской области, - говорится в закрепленной приветственной записи. - По будням мы гоняемся за медведями на улицах, а по выходным - за мячом. И вполне успешно - второе место в этом сезоне и третье - в прошлом на первенстве Волховского района".

Страница появилась недавно, в нынешнем сентябре. Количество подписчиков - всего 135. Среди них - футбольные команды из Великобритании, Бельгии, Аргентины, США, Нигерии.

Посты о тренировках, соревнованиях и победах исполнены сельского колорита. Зарубежного подписчика, наверное, впечатлит фото, на котором стадион после дождя превратился в болото: "Хотели провести двустороннюю игру, но оказалось, что никто не взял плавники и плавательные шапочки".

Посты о спортивных буднях перемежаются с картинками деревенского быта. От натюрморта с селедкой и цен на медвежатину до первого снега и северного сияния над Ладожским озером. И даже на снимках с матча может фигурировать буханка ржаного хлеба с подписью "Запах России".

Общество СМИ и соцсети Спорт Футбол Вокруг футбола Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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