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26.11.2019 16:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале суд вернул продавцу поставленный по госконтракту кондиционер

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Челябинский арбитражный суд рассмотрел интересное дело о поставке суперкондиционера для нужд Челябинского отделения Пенсионного фонда РФ. Агрегат стоимостью свыше 735 тысяч рублей уже после доставки и монтажа вызвал нарекания заказчика. По его мнению, поставленная модификация не соответствовала заявленным в госконтракте характеристикам, так как не могла охлаждать офис при наружной температуре в минус 34 градуса по Цельсию.

В итоге поставленный в декабре прошлого года товар так и остался не оплачен. Поставщик обратился в арбитраж с требованием о взыскании с Пенсионного фонда всех своих затрат и неустойки "с продолжением ее начисления до полной оплаты товара". А ответчик обратился с встречным иском, потребовав обязать поставщика забрать ненужное оборудование с ответственного хранения в фонде.

Фото: iStock
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Разбирательство в технических характеристиках кондиционера продолжалось почти год и потребовало проведения независимой технической экспертизы. Краеугольным стал вопрос: отвечает ли условиям госконтракта установленный в отделении Пенсионного фонда кондиционер Haier. К сожалению, не менее интересный вопрос, что за необходимость кондиционировать помещения офиса в лютую стужу, в ходе разбирательства не поднимался.

Суд установил, что дорогостоящую сплит-систему поставщик установил с небольшим отставанием от срока. Это давало заказчику право на взыскание неустойки за каждый день опоздания. Однако в Пенсионном фонде им не воспользовались. Зато направили поставщику письменный отказ принять оборудование до устранения выявленных дефектов, к которым в частности относилось несоответствие характеристик кондиционера техническому заданию.

В частности отмечалось, что внутренний блок кондиционера согласно технической документации работал при номинальном напряжении 220 вольт - вместо 380 по техзаданию. А внешний блок не мог обеспечить заданную мощность охлаждения при критически низких температурах.

Как ни пытались объяснить поставщик и фирма-дистрибьютер Haier, что работа на охлаждение в холода обеспечена дооснащением агрегата так называемым зимним комплектом, а разница в напряжении обусловлена самой конструкцией кондиционера (его внешний блок, который, как это и заложено в техзадании, работает от напряжения 380 вольт, а внутренний запитывается непосредственного от него - Ред.), заказчик остался непреклонен. По истечении 10 дней, отпущенных по закону на устранение недостатков, он сообщил о расторжении госконтракта в одностороннем порядке и предложил поставщику демонтировать кондиционер.

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Независимые эксперты подтвердили, что до монтажа спорное оборудование не отвечало заданному госконтрактом диапазону наружных температур, но на него был установлен регулятор давления конденсации и нагреватель картера, позволяющие работать на охлаждение даже в морозы. Другими словами, теперь кондиционер мог эксплуатироваться в заданных техзаданием условиях.

Но это значит, что изначально он требования госконтракта не отвечал. А поскольку техзаданием не предусматривалась поставка к кондиционеру какого-либо дополнительного оборудования, то претензии заказчика суд счел вполне обоснованными.

Суд решил, что поставщик мог заблаговременно ознакомиться с техзаданием и, приняв участие в торгах на поставку кондиционера, дал согласие на выполнение всех его условий. Иск поставщика отклонен в полном объеме. Его обязали вывезти установленный по госконтракту кондиционер.

Кроме того, по решению суда, компания выплатит Пенсионному Фонду 30-тысячный штраф, компенсирует проведение судебной экспертизы в размере еще 34 тысяч и уплатит восемь тысяч рублей госпошлины.

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