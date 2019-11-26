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26.11.2019 15:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В детсаду на Урале две группы закрыли на карантин из-за рыбных котлет

Текст: Татьяна Воробьева

Правоохранительные органы проверяют появившуюся в СМИ информацию о массовом отравлении воспитанников детсада в Каменске-Уральском. В учреждении из-за этого две группы закрыли на карантин.

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По данным Свердловской областной прокуратуры, родители троих детишек обратились в больницу, после того как те почувствовали себя плохо. Причиной, возможно, стали рыбные котлеты, которыми их кормили в детсаду. Малышам оказали медпомощь, взяли анализы.

Проверка после ЧП началась в учреждениях Каменске-Уральском, Сухоложском и Богдановическом районах.

"В детсаду взяли пробы продуктов, воды и чистящих средств, проверили поверхности на пищеблоке, обследовали персонал. Прокуратура проверит соблюдение требований к хранению продуктов, технологии приготовления блюд и так далее", - рассказала пресс-секретарь надзорного ведомства Марина Канатова.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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