Жительница Кургана получила условный срок за избиение дочери об батарею

Условным сроком отделалась жительница Кургана, которую обвиняли в жестоком обращении с детьми.

Суд, в частности, установил, что мать двух маленьких детей (2011 и 2014 годов рождения) неоднократно била дочь, в том числе руками и ногами, головой об батарею.

"После ссоры с супругом 30 января около полудня она привела детей к дому на улице Пестеля, где оставила их у подъезда в 20-градусный мороз и ушла в неизвестном направлении", - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

После случившегося детей из семьи изъяли. В отношении нерадивой матери возбудили дело по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию) и по пункту "г" ч. 2 статьи 117 УК РФ (причинение физических и психических страданий).

Суд принял позицию гособвинения и назначил женщине наказание в виде трех лет и семи месяцев условно, с испытательным сроком на два года. Приговор вступил в силу.